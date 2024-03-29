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Гол и две передачи Коннора Макдэвида принесли «Эдмонтону» победу над «Лос-Анджелесом»

Гол и две передачи Коннора Макдэвида принесли «Эдмонтону» победу над «Лос-Анджелесом»
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Сегодня, 29 марта, «Эдмонтон Ойлерз» обыграл на своей площадке «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Роджерс Плэйс» завершилась со счётом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1).

НХЛ - регулярный чемпионат
29 марта 2024, пятница. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Макдэвид (Экхольм, Бушар) – 05:37     2:0 Хенрик (Драйзайтль, Макдэвид) – 39:44     3:0 Бушар (Макдэвид, Драйзайтль) – 45:05 (pp)     3:1 Калиев (Байфилд) – 53:47     4:1 Сеси (Драйзайтль) – 59:19    

В составе «Эдмонтона» заброшенными шайбами отметились Адам Хенрик, Эван Бушар и Коди Сеси, а также гол и две передачи на счету Коннора Макдэвида.

За «Лос-Анджелес» единственную шайбу забил Артур Калиев.

После 71 матча «Эдмонтон» занимает пятое место в Западной конференции с 92 очками. «Лос-Анджелес» расположился на восьмой строчке, набрав 87 очков в 72 играх.

Следующий матч «Эдмонтон» проведёт с «Анахайм Дакс», а «Лос-Анджелес» сыграет с «Калгари Флэймз».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

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