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Гол и две передачи Коннора Макдэвида принесли «Эдмонтону» победу над «Лос-Анджелесом»

Сегодня, 29 марта, «Эдмонтон Ойлерз» обыграл на своей площадке «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Роджерс Плэйс» завершилась со счётом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1).

В составе «Эдмонтона» заброшенными шайбами отметились Адам Хенрик, Эван Бушар и Коди Сеси, а также гол и две передачи на счету Коннора Макдэвида.

За «Лос-Анджелес» единственную шайбу забил Артур Калиев.

После 71 матча «Эдмонтон» занимает пятое место в Западной конференции с 92 очками. «Лос-Анджелес» расположился на восьмой строчке, набрав 87 очков в 72 играх.

Следующий матч «Эдмонтон» проведёт с «Анахайм Дакс», а «Лос-Анджелес» сыграет с «Калгари Флэймз».

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