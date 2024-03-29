Гол и две передачи Коннора Макдэвида принесли «Эдмонтону» победу над «Лос-Анджелесом»

Сегодня, 29 марта, «Эдмонтон Ойлерз» обыграл на своей площадке «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Роджерс Плэйс» завершилась со счётом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1).
В составе «Эдмонтона» заброшенными шайбами отметились Адам Хенрик, Эван Бушар и Коди Сеси, а также гол и две передачи на счету Коннора Макдэвида.
За «Лос-Анджелес» единственную шайбу забил Артур Калиев.
После 71 матча «Эдмонтон» занимает пятое место в Западной конференции с 92 очками. «Лос-Анджелес» расположился на восьмой строчке, набрав 87 очков в 72 играх.
Следующий матч «Эдмонтон» проведёт с «Анахайм Дакс», а «Лос-Анджелес» сыграет с «Калгари Флэймз».
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
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