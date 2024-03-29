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Карбери — о 1:5 с «Торонто»: сегодня всё было слишком быстро для «Вашингтона»

Карбери — о 1:5 с «Торонто»: сегодня всё было слишком быстро для «Вашингтона»
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал гостевое поражение от «Торонто Мэйпл Лифс» (1:5).

«С самого начала игры наша команда была перегружена из-за скорости в матче. Сегодня для нас было всё очень быстро.

Нужно отдать должное «Торонто». Они не просто так занимают своё место в таблице. Для нас это был действительно тяжёлый матч, потому что они были очень быстрые. Команды, которые играют на высоких скоростях действительно ставят нас в тупик. Это наша слабая сторона», — приводит слова Карбери официальный сайт «Вашингтона».

«Торонто» одержал первую победу после двух поражений подряд. «Вашингтон», в свою очередь, прервал серию из трёх побед. На данный момент «Вашингтон» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 81 очко.

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