Главный тренер «Айлендерс» Руа оценил игру Варламова во встрече с «Флоридой»

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Патрик Руа оценил игру российского вратаря «островитян» Семёна Варламова во встрече с «Флоридой Пантерз».

«Честно говоря, его игра была уверенной с самого начала и до конца встречи. Сейв, который он сделал в начале игры, был важным для нас. Во втором периоде было не так много бросков, но он сделал несколько действительно хороших спасений.

Он был надёжен в воротах. Это именно то выступление, в котором мы нуждались, и оно придало уверенности нашим ребятам», — приводит слова Руа официальный сайт НХЛ.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» принимала «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.