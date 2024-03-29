Олимпийский чемпион Пашков рассказал, что нужно Воробьёву для успешной работы в ЦСКА

Олимпийский чемпион, тренер и вратарь сборной СССР Александр Пашков заявил, что для успешной работы Ильи Воробьёва на посту главного тренера ЦСКА ему необходимо влиять на кадровую политику клуба.

«В данной ситуации нужно пожелать уверенности и терпения новому главному тренеру — Илье Воробьёву. В ЦСКА требования самые максимальные, прежде всего к тренерам. Но для того, чтобы Воробьёв мог нормально работать и отвечать на давление, у него должна быть возможность набирать себе штаб и проводить кадровую политику. Честно говоря, не уверен, что так и будет.

Воробьев — интересный специалист, представитель знаменитой тренерской династии, показавший себя в чемпионской «Магнитке». При этом стили ЦСКА и «Магнитки» последних лет серьёзно отличаются, значит, красно-синим предстоит перестройка», — сказал Пашков в интервью Russia-Hockey.ru.

Напомним, Воробьёв дважды выигрывал Кубок Гагарина с магнитогорским «Металлургом»: один раз в качестве помощника Майка Кинэна, и один раз – в должности главного тренера команды, дважды выходил в финал турнира. Кроме того, Илья Петрович работал главным тренером сборной России, а также возглавлял СКА.