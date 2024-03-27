В ЦСКА официально объявили о назначении Ильи Воробьёва главным тренером команды

В ЦСКА официально объявили о назначении Ильи Воробьёва главным тренером. Руководство армейского клуба после заседания наблюдательного совета решило не продлевать контракт с Сергеем Фёдоровым, который истекает 30 апреля 2024 года.

«Илья Петрович имеет большой тренерский опыт, о чём свидетельствует его успешная работа в национальной и олимпийской командах России, а также на клубном уровне в чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Кроме того, он хорошо знаком с командой ЦСКА, поскольку дважды играл в финальной серии Кубка Гагарина против армейского клуба, в одном из этих финалов он одержал победу и выиграл золотые медали. Бесценный опыт Ильи Воробьёва позволит ЦСКА продолжить славные победные традиции армейского клуба!» — говорится в заявлении пресс-службы армейцев.

Воробьёв дважды выигрывал Кубок Гагарина с магнитогорским «Металлургом»: один раз в качестве помощника Майка Кинэна, и один раз – в должности главного тренера команды, дважды выходил в финал турнира. Кроме того, Илья Петрович работал главным тренером сборной России, а также возглавлял СКА.

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