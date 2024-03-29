«Ни в одном сне не мог представить». Макеев об «Автомобилисте» в полуфинале Кубка Гагарина

Нападающий «Автомобилиста» Алексей Макеев высказался об успешной игре уральского клуба в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина. Клуб из Екатеринбурга последовательно одолел «Ак Барс» и СКА с одинаковым счётом 4-1 в серии.

«С ребятами перед началом плей-офф посидели, пообщались, высказались, кто что хочет, получилось удачно сплотиться в единый кулак: один ошибся, другой почистил его ошибку. Свою игру не буду оценивать, всё благодаря команде, партнёрам по звену, где-то меня вывели удачно на бросок, где-то повезло. Огромная работа была проделана ради этих голов. Жаль, не закончили серию дома, но сделали это в Питере. Не имеет значения, против кого играть в полуфинале. Ни в одном сне не мог представить, что так будут развиваться две серии, мог только мечтать об этом», — приводит слова Макеева официальный сайт КХЛ.

В полуфинале Кубка Гагарина «Автомобилист» встретится с победителем серии между «Металлургом» и «Спартаком». Шестой матч в серии состоится завтра, 30 марта в Москве. Счёт в противостоянии — 3-2 в пользу «Магнитки».