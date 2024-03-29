Кожевников: конфуз «Динамо» в КГ перекрывает успехи регулярки, но Кудашов заслужил шанс

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил работу Алексея Кудашова на посту главного тренера московского «Динамо».

«Кудашов возглавляет „Динамо“ три года, и за это время команда так и не взлетела дальше второго раунда плей-офф. При этом нынешний сезон стал самым успешным: „Динамо“ ровно прошло регулярку и выиграло Кубок континента. Это первый трофей бело-голубых с 2014 года. Весомый аргумент, чтобы признать: в регулярке тренерский штаб справился с работой на отлично. Конфуз в плей-офф по впечатлениям перекрывает успехи регулярки, но мне кажется, что специалист заслужил ещё один шанс», — цитирует Кожевникова «Известия».

Московское «Динамо» вылетело из текущего розыгрыша Кубка Гагарина во втором раунде, проиграв серию «Трактору» со счётом 4-0. Алексей Кудашов возглавляет команду с 2021 года. За это время его лучшим достижением стала победа в регулярном чемпионате – 2023/2024.

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Ранее «Чемпионату» стало известно, что Алексей Кудашов продолжит работу в московском «Динамо» в следующем сезоне.