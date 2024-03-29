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Winners: голкипер Бобков продлил контракт с «Амуром» на два года

Winners: голкипер Бобков продлил контракт с «Амуром» на два года
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Хоккейное агентство Winners объявило о том, что голкипер Игорь Бобков продлил контракт с «Амуром» на два года. Сообщается, что в ближайшие дни о подписании будет объявлено официально.

В прошедшей регулярке Бобков сыграл 44 матча, в которых голкипер одержал 19 побед с 93% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,20.

В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 Игорь провёл все шесть матчей, одержав две победы с 92,3% отражённых бросков коэффициентом надёжности 2,78.

«Амур» завершил регулярный сезон на восьмом месте в таблице Восточной конференции и в первом раунде плей-офф уступил «Металлургу» в шести матчах.

Напомним, накануне «Амур» подписал новые контракты с двумя защитниками команды.

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