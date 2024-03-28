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«Амур» подписал новые контракты с двумя защитниками команды

«Амур» подписал новые контракты с двумя защитниками команды
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«Амур» подписал новые контракты с двумя защитниками команды — Александром Брынцевым и Евгением Куликом, сообщает пресс-служба хабаровского клуба. Соглашения с хоккеистами носят односторонний характер и рассчитаны на один сезон.

28-летний игрок обороны в прошедшем сезоне провёл в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 65 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал восемь результативных передач с показателем полезности «-4». В плей-офф на счету защитника шесть матчей, в которых Брынцев отдал одну результативную передачу с показателем полезности «+3».

Для 30-летнего Кулика это будет уже третий сезон в составе «Амура». В прошлом регулярном сезоне КХЛ защитник набрал 6 (1+5) очков в 43 матчах. В плей-офф на счету Кулика шесть матчей и 3 (1+2) набранных очка.

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