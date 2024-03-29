Экс-форвард «Витязя»: надеюсь, скоро увидим Назарова в клубе и он снова заявит о себе

Бывший нападающий «Витязя» Вадим Бердников рассказал о работе со специалистом Андреем Назаровым.

«Удивляет, что Назаров пока без работы в КХЛ? Не знаю, с чем это связано. Я считаю, что Андрей Викторович должен управлять какой-то командой. Но так сложились обстоятельства. Надеюсь, в скором будущем увидим его в каком-то из клубов и он снова заявит о себе. Назаров – хороший мотиватор, опытный тренер. При Андрее Викторовиче всегда молодёжь играла по-другому, чем с другими тренерами. Он раскрыл многих игроков», — приводит слова Бердникова «РБ Спорт».

Напомним, за свою тренерскую карьеру Андрей Назаров возглавлял такие клубы, как «Трактор», «Витязь», «Северсталь», «Донбасс», «Барыс», СКА, «Нефтехимик» и «Сочи». Работал главным тренером в сборных Украины и Казахстана.