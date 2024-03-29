Экс-вратарь СКА Черкас: все остались в проигрыше — и ЦСКА, и Федотов

Заслуженный тренер России, экс-вратарь СКА Сергей Черкас оценил решение голкипера Ивана Федотова и ЦСКА расторгнуть контракт по соглашению сторон.

«Вся эта история не очень хорошая для Федотова. Сейчас ЦСКА его отпускает. Я задаю вопрос: а зачем надо было вообще его «тормозить», когда он собирался ехать в НХЛ? Понятно, что есть закон, обязывающий служить в армии. Но, тем не менее. Поведение клуба в этой ситуации было странное. Федотов правильно делает, что едет в НХЛ, надо попробовать там свои силы. Но ему будет очень тяжело.

На игроков ЦСКА история с Федотовым тоже повлияла? 100%. Все остались в проигрыше от этой истории — и ЦСКА, и Федотов», — цитирует Черкаса «РБ Спорт».

1 июля 2022 года Федотова задержали и принудительно отправили в военкомат, после чего хоккеист отслужил в вооружённых силах России, так и не уехав в НХЛ, где ещё до задержания подписал контракт с «Филадельфией Флайерз». В сезоне-2023/2024 он вернулся в состав ЦСКА, подписав новый контракт.

Напомним, армейцы завершили выступление в текущем розыгрыше Кубка Гагарина, уступив в первом раунде в пяти матчах ярославскому «Локомотиву».