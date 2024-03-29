«Большие риски не оправдали себя». Фетисов — о сезоне Федотова в ЦСКА

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался об уходе голкипера Ивана Федотова из ЦСКА и оценил игру голкипера в сезоне-2023/2024.

«ЦСКА и главный тренер команды взяли большой риск, когда доверили судьбу сезона в руки Ивана, у которого долгое время не было игровой практики. Тем не менее по ходу сезона он стал набирать спортивную форму, в итоге команда в первом раунде вылетела. Большие риски не оправдали себя. Особенно в начале сезона ему было непросто. Тем более, команда, которая два года подряд выигрывала Кубок Гагарина, большие ожидания были у болельщиков. В общем, не сложился у него сезон», — цитирует Фетисова «РБК Спорт».

1 июля 2022 года Федотова задержали и принудительно отправили в военкомат, после чего хоккеист отслужил в вооружённых силах России, так и не уехав в НХЛ, где ещё до задержания подписал контракт с «Филадельфией Флайерз». В сезоне-2023/2024 он вернулся в состав ЦСКА, подписав новый контракт.

Напомним, армейцы завершили выступление в текущем розыгрыше Кубка Гагарина, уступив в первом раунде в пяти матчах ярославскому «Локомотиву».

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