Власти Хельсинки пытаются купить «Хартвалл-Арену», но не исключают возможность изъятия

Власти Хельсинки выступили с заявлением, в котором говорится о готовности выкупить «Хартвалл-Арену» у нынешних владельцев – российских бизнесменов Геннадия Тимченко и Романа Ротенберга.

«Основываясь на обзоре ситуации, городской совет заявляет, что текущие торговые переговоры следует считать неопределёнными. Власти считают, что в сложившейся ситуации город должен принять необходимые меры по стимулированию использования зала для мероприятий.

В то же время город готовится к другим мерам на случай, если в разумные сроки договорённость о сделке не будет достигнута», — сказано в заявлении.

Как отмечает финское издание Iltalehti, под «другими мерами» власти Хельсинки подразумевают экспроприацию арены. Крайний срок оформления сделки по её продаже намечен на июнь 2024 года.

Ранее планировалось, что сделка по продаже арены будет оформлена до конца февраля 2024 года.