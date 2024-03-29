Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Щитов: Кравец был слишком эмоционален. После его ухода «Авангард» успокоился

Щитов: Кравец был слишком эмоционален. После его ухода «Авангард» успокоился
Комментарии

Известный в прошлом защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов оценил игру омского «Авангарда» после того, как пост главного тренера покинул Михаил Кравец.

«Я удивился тому, что „Авангард“ сравнял счёт в серии. Но недавно прочитал интервью капитана команды Дамира Шарипзянова, в котором он сказал, что Кравец был слишком эмоционален. После его ухода ребята успокоились. Да, проиграли в одном из матчей 0:7. Но у каждого игрока есть своё самолюбие. Парни выкладываются больше, чем на сто процентов. Уровень мастерства у всех равный. «Авангард» закусился, для меня это стало сюрпризом. Теперь шансы в этом противостоянии — 50 на 50», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».

Напомним, счёт в серии «Авангард» — «Локомотив» стал 3-3. Решающий, седьмой матч состоится в Омске завтра, 30 марта.

Материалы по теме
«Авангард» спасает шаг, казавшийся безумием? Омск вернулся в серию после смены тренера
«Авангард» спасает шаг, казавшийся безумием? Омск вернулся в серию после смены тренера
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android