Голкипер Иван Федотов прибыл в расположение «Филадельфии»

Российский голкипер Иван Федотов присоединился к «Филадельфии». Он прибыл в расположение клуба. Об этом сообщил журналист Крис Джонстон в социальной сети Х (ранее Twitter).

Вчера, 28 марта, московский ЦСКА объявил о расторжении контракта с Иваном Федотовым по обоюдному согласию сторон. Отмечалось, что спортивные права на хоккеиста в КХЛ остаются за армейским клубом. В прошедшем регулярном сезоне голкипер провёл за армейский клуб 49 матчей и ещё пять игр в плей-офф.

Ранее стало известно, что 27-летний вратарь стал игроком «Филадельфии».

Напомним, 1 июля 2022 года Федотова задержали и принудительно отправили в военкомат, после чего хоккеист отслужил в вооружённых силах России, так и не уехав в НХЛ, где ещё ранее подписал контракт с «Филадельфией Флайерз». В сезоне-2023/2024 он вернулся в состав ЦСКА, заключив с клубом новое соглашение.

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