Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Голкипер Иван Федотов прибыл в расположение «Филадельфии»

Голкипер Иван Федотов прибыл в расположение «Филадельфии»
Комментарии

Российский голкипер Иван Федотов присоединился к «Филадельфии». Он прибыл в расположение клуба. Об этом сообщил журналист Крис Джонстон в социальной сети Х (ранее Twitter).

Вчера, 28 марта, московский ЦСКА объявил о расторжении контракта с Иваном Федотовым по обоюдному согласию сторон. Отмечалось, что спортивные права на хоккеиста в КХЛ остаются за армейским клубом. В прошедшем регулярном сезоне голкипер провёл за армейский клуб 49 матчей и ещё пять игр в плей-офф.

Ранее стало известно, что 27-летний вратарь стал игроком «Филадельфии».

Напомним, 1 июля 2022 года Федотова задержали и принудительно отправили в военкомат, после чего хоккеист отслужил в вооружённых силах России, так и не уехав в НХЛ, где ещё ранее подписал контракт с «Филадельфией Флайерз». В сезоне-2023/2024 он вернулся в состав ЦСКА, заключив с клубом новое соглашение.

Мы хотим спросить вас о некоторых продуктах «Чемпионата»: вы можете сделать сайт лучше

Материалы по теме
Театр абсурда от ЦСКА. Ради чего клуб втянул наш хоккей в авантюру с Федотовым?
Театр абсурда от ЦСКА. Ради чего клуб втянул наш хоккей в авантюру с Федотовым?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android