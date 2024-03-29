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Иван Федотов выступит перед представителями СМИ после перехода в «Филадельфию»

Иван Федотов выступит перед представителями СМИ после перехода в «Филадельфию»
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Сегодня, 29 марта, состоится пресс-конференция по поводу перехода российского голкипера Ивана Федотова в «Филадельфию Флайерз». Об этом сообщил журналист Грег Вышински в социальной сети Х (ранее Twitter).

Отмечается, что Иван Федотов выступит перед представителями СМИ на учебно-тренировочной базе «Филадельфии».

Вчера, 28 марта, московский ЦСКА объявил о расторжении контракта с Иваном Федотовым по обоюдному согласию сторон. Отмечалось, что спортивные права на хоккеиста в КХЛ остаются за армейским клубом. В прошедшем регулярном сезоне игрок провёл за армейский клуб 49 матчей, отразив 1251 бросок по воротам (91,4%). Кроме того, на счету голкипера пять игр в плей-офф.

Ранее стало известно, что 27-летний вратарь стал игроком «Филадельфии».

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