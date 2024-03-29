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Совет директоров КХЛ утвердил новые предельные сроки проведения чемпионата

Совет директоров КХЛ утвердил новые предельные сроки проведения чемпионата
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Сегодня, 29 марта, состоялось заочное заседание Совета директоров Континентальной хоккейной лиги. Об этом сообщил официальный сайт КХЛ.

Совет директоров КХЛ утвердил новые предельные сроки проведения Фонбет Чемпионата КХЛ и чемпионата МХЛ начиная с сезона-2024/2025 – 31 мая.

Отмечается, что в связи с данными изменениями были сокращены сроки предсезонных сборов и установлен запрет на их проведение в следующие периоды:

— с 1 июня по 31 июля включительно для хоккеистов, имеющих односторонний контракт;
— с 1 июня по 14 июля включительно для хоккеистов, имеющих двусторонний контракт, и для хоккеистов, заключивших пробный контракт;
— с 1 июня по 30 июня включительно для хоккеистов молодёжной команды и для хоккеистов, заключивших пробный контракт с молодёжной командой.

Межсезонье в текущем году является переходным, в связи с чем под указанный запрет попадает период начиная с 1 мая 2024 года.

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