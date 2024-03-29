Сегодня, 29 марта, состоялось заочное заседание Совета директоров Континентальной хоккейной лиги. Об этом сообщил официальный сайт КХЛ.

Совет директоров КХЛ ограничил количество зарегистрированных Лигой контрактов клуба всех видов (не более 25 односторонних, не более 45 двусторонних и трёхсторонних (не более 75 двусторонних и трёхсторонних для клубов КХЛ, имеющих общую организационную и (или) финансовую структуру с командой клуба ВХЛ)) с хоккеистами, которое должно соблюдаться в любой момент времени.

Также закреплена возможность отказа лиги в регистрации односторонних контрактов в период с 1 июня (для 2024 года – с 1 мая) до даты окончания процедуры заявки команды клуба для участия в Фонбет чемпионате КХЛ, если доходы по ним превышают потолок заработных плат хоккеистов клуба.

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