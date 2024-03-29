Роман Ротенберг окажет финансовую помощь юному хоккеисту, пострадавшему при теракте

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о юном хоккеисте Илье Топлыгине, пострадавшем при трагедии в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

«Одним из пострадавших в трагедии оказался юный хоккеист Илья Топлыгин. Он попал в эпицентр событий вместе с родителями и сестрой. Всей их семье удалось вырваться из здания, но, уже уезжая из «Крокуса», террористы сбили Илью машиной. Парень получил серьёзные травмы и переломы. Сейчас Илья в больнице под наблюдением врачей, ему уже провели операцию. При этом маленький хоккеист рвётся на лёд, скучает по команде. Это дух и воля настоящего мужчины!

Я не могу остаться в стороне — мы с игроками СКА обязательно постараемся навестить Илью лично. И, конечно, окажем ему не только моральную, но и материальную поддержку. Я лично переведу миллион рублей на лечение и восстановление Ильи, мы передадим ему хоккейные подарки, новую экипировку.

Уверен, что уже скоро мы снова увидим Илью на льду! Скорейшего выздоровления и новых побед!» — написал Ротенберг в телеграм-канале.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном рядом с МКАД в Красногорске, произошла стрельба и прогремел взрыв. Длительное время в подмосковном комплексе продолжался пожар. Трагедия унесла жизни людей. В этот вечер в концертном зале был запланирован концерт группы «Пикник».