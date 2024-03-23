Юный хоккеист пострадал при трагедии в «Крокус Сити Холле»

Воспитанник академии «Олимпийская деревня-80» восьмилетний хоккеист Илья Толпыкин пострадал при трагедии в подмосковном «Крокус Сити Холле».

«Страшная трагедия, произошедшая 22 марта в «Крокус Сити Холле», не может сравниться по своей жестокости ни с чем другим.

Выражаем глубокие соболезнования родным погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим.

В этот вечер на месте трагедии оказался наш воспитанник Толпыкин Илья.

Мы всей нашей хоккейной семьёй желаем скорейшего выздоровления,

восстановления и крепкого здоровья Илье! Мы все тебя очень ждём на льду!» — написано в заявлении академии.

«Илья глаза открыл и спрашивает: «Не поедем на турнир?» Я говорю: «Никто не поедет, все отказались ехать без тебя», — сказала мама хоккеиста.

Вечером 22 марта, в Красногорске в концертном зале «Крокус Сити Холл» перед началом концерта рок-группы «Пикник» произошла стрельба, прогремел взрыв и возник масштабный пожар. По данным Следственного комитета РФ, по результатам трагедии есть много жертв и пострадавших.