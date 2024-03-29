Михаил Мальцев: наступили на те же грабли, что и в предыдущих встречах в Магнитогорске

Нападающий московского «Спартака» Михаил Мальцев прокомментировал поражение в пятом матче 1/4 финала Кубка Гагарина с магнитогорским «Металлургом» (3:5, 2-3).

«В первом периоде мы наступили на те же грабли, что и в предыдущих встречах в Магнитогорске. Конечно, мы попытались догнать, но нам не хватило голов. Сказалась игровая дисциплина, удаления. Нам пришлось перейти на игру в три пятёрки — пытались взвинтить темп ещё больше, но удаления, наверное, повлияли больше всего на исход матча», — приводит слова Мальцева пресс-служба «Спартака».

Шестой матч серии состоится в Москве завтра, 30 марта. Начало игры — в 17:00 мск.

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