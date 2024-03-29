Михаил Мальцев: наступили на те же грабли, что и в предыдущих встречах в Магнитогорске
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Нападающий московского «Спартака» Михаил Мальцев прокомментировал поражение в пятом матче 1/4 финала Кубка Гагарина с магнитогорским «Металлургом» (3:5, 2-3).
Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
28 марта 2024, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
5 : 3
Спартак
Москва
1:0 Юров (Петунин, Маклюков) – 07:08 (5x5) 2:0 Зернов (Канцеров) – 11:36 (5x5) 3:0 Юров (Петунин, Михайлис) – 19:08 (5x5) 4:0 Вовченко (Пресс, Гераськин) – 34:45 (5x4) 4:1 Мальцев (Рукавишников) – 37:36 (4x5) 4:2 Рубцов (Порядин, Голдобин) – 48:26 (5x4) 4:3 Порядин (Локтионов, Голдобин) – 51:12 (5x4) 5:3 Коробкин (Пресс, Джонсон) – 54:58 (5x5)
«В первом периоде мы наступили на те же грабли, что и в предыдущих встречах в Магнитогорске. Конечно, мы попытались догнать, но нам не хватило голов. Сказалась игровая дисциплина, удаления. Нам пришлось перейти на игру в три пятёрки — пытались взвинтить темп ещё больше, но удаления, наверное, повлияли больше всего на исход матча», — приводит слова Мальцева пресс-служба «Спартака».
Шестой матч серии состоится в Москве завтра, 30 марта. Начало игры — в 17:00 мск.
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