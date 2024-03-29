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«Нельзя так начинать игру в плей-офф». Игрок «Спартака» Порядин — о матче с «Металлургом»

«Нельзя так начинать игру в плей-офф». Игрок «Спартака» Порядин — о матче с «Металлургом»
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Нападающий московского «Спартака» Павел Порядин прокомментировал поражение в пятом матче 1/4 финала Кубка Гагарина с магнитогорским «Металлургом» (3:5, 2-3). В составе «Магнитки» отличились Данила Юров (дважды), Денис Зернов, Даниил Вовченко и Егор Коробкин. За «Спартак» заброшенными шайбами отметились Михаил Мальцев, Герман Рубцов и Павел Порядин.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
28 марта 2024, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
5 : 3
Спартак
Москва
1:0 Юров (Петунин, Маклюков) – 07:08 (5x5)     2:0 Зернов (Канцеров) – 11:36 (5x5)     3:0 Юров (Петунин, Михайлис) – 19:08 (5x5)     4:0 Вовченко (Пресс, Гераськин) – 34:45 (5x4)     4:1 Мальцев (Рукавишников) – 37:36 (4x5)     4:2 Рубцов (Порядин, Голдобин) – 48:26 (5x4)     4:3 Порядин (Локтионов, Голдобин) – 51:12 (5x4)     5:3 Коробкин (Пресс, Джонсон) – 54:58 (5x5)    

«Нельзя так начинать игру в плей-офф. Нельзя так много пропускать и делать такие ошибки. Проигрывая 0:4, всё равно старались идти на ворота и бросать. Наверное, гол Миши Мальцева нам дал толчок, и мы постарались переломить игру», — приводит слова Порядина пресс-служба «Спартака».

Шестой матч серии состоится в Москве завтра, 30 марта. Начало игры — в 17:00 мск.

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