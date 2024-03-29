«Нельзя так начинать игру в плей-офф». Игрок «Спартака» Порядин — о матче с «Металлургом»

Нападающий московского «Спартака» Павел Порядин прокомментировал поражение в пятом матче 1/4 финала Кубка Гагарина с магнитогорским «Металлургом» (3:5, 2-3). В составе «Магнитки» отличились Данила Юров (дважды), Денис Зернов, Даниил Вовченко и Егор Коробкин. За «Спартак» заброшенными шайбами отметились Михаил Мальцев, Герман Рубцов и Павел Порядин.

«Нельзя так начинать игру в плей-офф. Нельзя так много пропускать и делать такие ошибки. Проигрывая 0:4, всё равно старались идти на ворота и бросать. Наверное, гол Миши Мальцева нам дал толчок, и мы постарались переломить игру», — приводит слова Порядина пресс-служба «Спартака».

Шестой матч серии состоится в Москве завтра, 30 марта. Начало игры — в 17:00 мск.

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