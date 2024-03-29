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Щитов: «Спартак» просто так не сдастся и сравняет счёт в серии с «Металлургом» в Москве

Щитов: «Спартак» просто так не сдастся и сравняет счёт в серии с «Металлургом» в Москве
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Бывший защитник «Спартака» Никита Щитов прокомментировал поражение красно-белых в пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина с магнитогорским «Металлургом» (3:5, 2-3), а также предположил, как сложится следующая игра.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
28 марта 2024, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
5 : 3
Спартак
Москва
1:0 Юров (Петунин, Маклюков) – 07:08 (5x5)     2:0 Зернов (Канцеров) – 11:36 (5x5)     3:0 Юров (Петунин, Михайлис) – 19:08 (5x5)     4:0 Вовченко (Пресс, Гераськин) – 34:45 (5x4)     4:1 Мальцев (Рукавишников) – 37:36 (4x5)     4:2 Рубцов (Порядин, Голдобин) – 48:26 (5x4)     4:3 Порядин (Локтионов, Голдобин) – 51:12 (5x4)     5:3 Коробкин (Пресс, Джонсон) – 54:58 (5x5)    

«Вчера «Металлург» захватил инициативу с первых же минут и реализовал свои моменты. Так продолжалось долгое время, пока «Спартак» не сократил отставание до одной шайбы. Но он выглядел не так убедительно, как магнитогорцы. По лицу Андрея Разина было видно, что команда контролирует обстановку. Было видно спокойствие и отсутствие нервов.

«Спартак» плохо играет на выезде в Магнитогорске. Но я думаю, что команда Алексея Жамнова просто так не сдастся и сравняет счёт в серии в Москве», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».

Шестой матч серии пройдёт завтра, 30 марта, в Москве. Начало игры — в 17:00 мск.

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