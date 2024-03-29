КХЛ определила варианты расписания полуфинальных серий Кубка Гагарина

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Континентальная хоккейная лига определила варианты расписания серий 1/2 финала плей-офф. Об этом сообщил официальный сайт лиги.

Напомним, участниками 1/2 финала Кубка Гагарина уже стали челябинский «Трактор» (6) и екатеринбургский «Автомобилист» (5). Соперником «Трактора» станет победитель серии «Авангард» (2) – «Локомотив» (3), а соперником «Автомобилиста» — победитель серии «Металлург» (1) – «Спартак» (4).

В субботу, 30 марта, состоится седьмой матч серии «Авангарда» и «Локомотива», а также шестой матч серии «Металлурга» и «Спартака».

В случае если 30 марта завершатся обе серии, то:

— серия «Авангард»/«Локомотив» — «Трактор» возьмёт старт 2 апреля;

— серия «Металлург» — «Автомобилист» — 3 апреля.

Если в серии «Металлург» — «Спартак» будет седьмой матч, то расписание полуфинала станет известно 1 апреля и будет следующим:

— серия «Авангард»/«Локомотив» — «Трактор» возьмёт старт 3 апреля;

— серия «Металлург»/«Спартак» — «Автомобилист» — 4 апреля.

Отмечается, что календарь финальной серии Кубка Гагарина лига представит после завершения полуфинала.

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