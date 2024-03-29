Генменеджер «Филадельфии»: мы никогда не теряли надежду, что Федотов приедет

Генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз» Даниэль Бриер прокомментировал переход российского голкипера Ивана Федотова.

«Был ли момент, когда я потерял надежду, что это случится? Да, прошло много-много времени (смеётся). Мы никогда не теряли надежду, что он приедет. Но это был долгий путь. Надо отдать Ивану должное за то, что он продолжал напирать и в итоге получил шанс приехать сюда. Надеюсь, для него начинается новая глава и что он удачно начнёт свою карьеру в НХЛ.

Не будет ли его появление отвлекать ребят? Надеюсь, это, наоборот, придаст импульс. Сейчас уже нельзя совершать обмены, так что надеюсь, это придаст заряд энергии, все воодушевятся, и мы сможем сильно закончить регулярку и попасть в плей-офф. Это сейчас самое важное», — сказал Бриер на пресс-конференции по поводу перехода Ивана Федотова в «Филадельфию».

Напомним, 1 июля 2022 года Федотова задержали и принудительно отправили в военкомат, после чего хоккеист отслужил в вооружённых силах России, так и не уехав в НХЛ, где ещё ранее подписал контракт с «Филадельфией Флайерз». В сезоне-2023/2024 он вернулся в состав ЦСКА, заключив с клубом новое соглашение.

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