Иван Федотов высказался о российских голкиперах в НХЛ

Голкипер «Филадельфии Флайерз» Иван Федотов рассказал о разговорах с российскими вратарями перед переходом в НХЛ.

«К чему приходилось приспосабливаться российским вратарям в НХЛ? Да, все знают, что в НХЛ игроки здорово играют перед воротами, здесь больше рикошетов и больше голов. Но у вратарей в России всё то же самое. Надо фокусироваться на шайбе и особо не думать. Все вратари, с кем я разговаривал, говорят, чтобы я не боялся и делал то, что обычно делаю. Держать фокус, следить за шайбой и ритмом игры. Здесь игра более быстрая, но для меня это как раз очень хорошо. Я люблю, когда хоккей быстрый.

Знаком ли я с кем-то из российских вратарей НХЛ? Да, немного. Знаю Илью Сорокина, нас долго тренировал один тренер, Сергей Наумов. С Игорем Шестёркиным мы раньше не встречались. С Бобровским немного знаком, потому что он иногда живёт в Петербурге, моём родном городе. Сейчас очень много русских вратарей в НХЛ. Кочеткова ещё знаю», — сказал Федотов на пресс-конференции.