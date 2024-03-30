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Иван Федотов заменил Феликса Сандстрёма в заявке основного состава «Филадельфии»

Иван Федотов заменил Феликса Сандстрёма в заявке основного состава «Филадельфии»
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Российский голкипер Иван Федотов сразу же после перехода в «Филадельфию Флайерз» оказался в заявке основного состава команды.

«Сделка: мы отдали в аренду вратаря Феликса Сандстрёма в команду АХЛ, а вратаря Ивана Федотова добавили в основной состав», — говорится в сообщении пресс-службы «Филадельфии Флайерз».

28 марта московский ЦСКА объявил о расторжении контракта с Иваном Федотовым по обоюдному согласию сторон. Отмечалось, что спортивные права на хоккеиста в Континентальной хоккейной лиге остаются за армейским клубом. В прошедшем регулярном сезоне КХЛ голкипер провёл за армейский клуб 49 матчей и ещё пять игр в плей-офф.

29 марта стало известно, что 27-летний российский голкипер стал игроком «Филадельфии».

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