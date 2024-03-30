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В агентстве заявили, что готовы подписать контракт Абрамова с ЦСКА на 20 млн рублей

В агентстве заявили, что готовы подписать контракт Абрамова с ЦСКА на 20 млн рублей
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Хоккейное агентство Winners прокомментировало информацию одного из СМИ, в котором утверждается, что ЦСКА на данный момент якобы далёк от подписания контракта с форвардом «Спрингфилда» Михаилом Абрамовым.

Сообщалось, что Абрамова не устраивает предложенная зарплата: московский клуб хочет платить форварду порядка 20 млн рублей плюс бонусы.

«Хотели бы внести ясность: мы готовы подписать контракт с ХК ЦСКА на 20 млн прямо сейчас», — сказано в сообщении агентства.

Напомним, в нынешнем сезоне 23‑летний форвард за «Спрингфилд» в АХЛ провёл 49 матчей, в которых забросил 11 шайб и отдал 17 результативных передач, набрав 28 очков. Права на Абрамова в России принадлежат ЦСКА.

Армейцы завершили выступление в текущем розыгрыше Кубка Гагарина, уступив в первом раунде в пяти матчах ярославскому «Локомотиву».

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