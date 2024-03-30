Российские игроки не попали в тройку звёзд марта в НХЛ по версии The Athletic

Журналистка Шайна Голдман в статье на сайте The Athletic определила тройку лучших игроков марта в Национальной хоккейной лиге. Отметим, что в данный список российские игроки не вошли.

Третьей звездой месяца признан форвард «Каролины Харрикейнз» Джейк Гюнцель, который в 10 матчах записал на свой счёт 10 результативных баллов.

Вторая звезда марта — нападающий «Нэшвилл Предаторз» Филип Форсберг. За прошедший месяц он забил 12 голов в 12 матчах и заработал 22 очка.

Первой звездой был признан форвард и лидер «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон. В последних 12 играх он забил девять голов и набрал 23 очка. Его серия с набранными баллами в домашних играх прервалась на отметке 35 матчей со старта сезона.