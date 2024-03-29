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Натан Маккиннон прервал серию из 35 подряд игр с очками в домашних матчах «Колорадо»

Натан Маккиннон прервал серию из 35 подряд игр с очками в домашних матчах «Колорадо»
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой гостей (3:2 Б).

Форвард «лавин» Натан Маккиннон впервые за 35 матчей не смог набрать очков в домашних играх. Это случилось впервые в сезоне. Данная серия стала второй по продолжительности в истории НХЛ. В сезоне-1988/1989 Уэйн Гретцки установил абсолютный рекорд, набрав очки во всех 40 домашних матчах «Лос-Анджелес Кингз» в регулярном чемпионате (тогда в календаре у каждой команды было по 80 игр).

Напомним, на счету 28-летнего канадца 123 (45+78) очка в 73 играх нынешней регулярки.

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