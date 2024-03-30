Защитник «Ак Барса» рассказал, чего не хватило казанскому клубу в серии с «Автомобилистом»

Защитник «Ак Барса» Константин Лучевников рассказал о серии 1/8 финала Кубка Гагарина с «Автомобилистом», в котором казанский клуб уступил со счётом 1-4.

«Насколько сейчас необычно и грустно заканчивать [сезон]? Время прошло уже, отошли от этого. Что было, то было, сейчас ничего не изменишь.

Чего не хватило в серии с «Автомобилистом»? Дисциплинированной игры. Они – очень дисциплинированная команда. Мы должны были сильнее в этом компоненте сыграть.

Удивило ли то, что они с таким же счётом прошли СКА? Нет, не удивило. Команда оттачивает свои сильные стороны, пользуется ими, играет дисциплинированно. По нарастающей уже вошли во вкус», — сказал Лучевников в интервью Metaratings.ru.

«Ак Барс» завершил сезон-2023/2024 после того, как проиграл «Автомобилисту» 1-4 в серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В конце марта стало известно, что главный тренер команды Зинэтула Билялетдинов покинет свой пост.