«Не впечатлил сезон». Нападающий «Ак Барса» Яшкин — о вылете в первом раунде плей-офф

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин оценил выступление казанского клуба в сезоне-2023/2024 и рассказал о фаворите нынешнего плей-офф КХЛ.

«Насколько необычно так рано завершать сезон? Я думаю, это для всех странно, не только для меня. Впечатления о сезоне? Не впечатлил сезон, надеялись, что будет по-другому.

Кто будет в финале? Все играют здорово. Для меня фаворитом был «Локомотив», но после шестой игры с «Авангардом» это уже не совсем так. Посмотрим, очень много изменений, с каждой игрой всё интереснее и интереснее», — сказал Яшкин в интервью Metaratings.ru.

«Ак Барс» завершил сезон-2023/2024 после того, как проиграл «Автомобилисту» 1-4 в серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В конце марта стало известно, что главный тренер команды Зинэтула Билялетдинов покинет свой пост.