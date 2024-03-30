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«Не впечатлил сезон». Нападающий «Ак Барса» Яшкин — о вылете в первом раунде плей-офф

«Не впечатлил сезон». Нападающий «Ак Барса» Яшкин — о вылете в первом раунде плей-офф
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Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин оценил выступление казанского клуба в сезоне-2023/2024 и рассказал о фаворите нынешнего плей-офф КХЛ.

«Насколько необычно так рано завершать сезон? Я думаю, это для всех странно, не только для меня. Впечатления о сезоне? Не впечатлил сезон, надеялись, что будет по-другому.

Кто будет в финале? Все играют здорово. Для меня фаворитом был «Локомотив», но после шестой игры с «Авангардом» это уже не совсем так. Посмотрим, очень много изменений, с каждой игрой всё интереснее и интереснее», — сказал Яшкин в интервью Metaratings.ru.

«Ак Барс» завершил сезон-2023/2024 после того, как проиграл «Автомобилисту» 1-4 в серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В конце марта стало известно, что главный тренер команды Зинэтула Билялетдинов покинет свой пост.

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