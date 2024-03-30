Генменеджер «Амура»: мы придерживаемся своего плана выиграть Кубок Гагарина в 2026 году

Генеральный менеджер хабаровского «Амура» Вадим Покотило рассказал о цели клуба выиграть Кубок Гагарина в 2026 году.

«Думаю, в плей-офф команда порадовала болельщиков. Считаем, что могли пройти первый раунд, но где-то нам чуть-чуть не хватило физического и психологического состояния — с января играли от ножа, будто уже в плей-офф. Мы придерживаемся своего плана выиграть Кубок Гагарина в 2026 году. У нас есть чёткий план, мы идём поступательными шагами», — приводит слова Покотило официальный сайт КХЛ.

Напомним, «Амур» завершил регулярный сезон на восьмом месте в таблице Восточной конференции и в первом раунде плей-офф уступил «Металлургу» в шести матчах.

Ранее Вадим Покотило заявил, что форвард Егор Коршков покинет дальневосточный клуб по окончании контракта 30 апреля 2024 года.