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Генеральный менеджер «Амура»: нападающий Егор Коршков покинул клуб

Генеральный менеджер «Амура»: нападающий Егор Коршков покинул клуб
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Генеральный менеджер хабаровского «Амура» Вадим Покотило заявил, что форвард Егор Коршков покинет дальневосточный клуб по окончании контракта 30 апреля 2024 года.

«Дело не в финансовой части. Сели с руководством, обсудили судьбу, он изъявил желание в следующем сезоне играть в другом клубе, ссылаясь на смену часовых поясов и частые перелёты. Мы сделали всё возможное, чтобы его сохранить, но Егор был с нами честен, спасибо ему за это. Сейчас находимся в поисках игрока на его позицию», — заявил Покотило на пресс-конференции.

В завершившейся регулярке 27-летний Коршков сыграл за «Амур» 67 матчей, в которых забросил 15 шайб и отдал 29 результативных передач, набрав в общей сложности 44 очка. Также на его счету 3 (2+1) балла в шести матчах розыгрыша Кубка Гагарина — 2024.

«Амур» завершил регулярный сезон на восьмом месте в таблице Восточной конференции и в первом раунде плей-офф уступил «Металлургу» в шести матчах.

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