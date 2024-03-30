Тренер «Авангарда» объяснил, почему Райан Спунер начал играть только с третьего матча

Исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Сергей Звягин ответил на вопрос о канадском нападающем омичей Райане Спунере.

— Почему Райан Спунер начал играть только с третьего матча, дело только в здоровье?

— Да, только в здоровье. У него была травмирована спина, и он не мог играть. К третьей игре только лучше себя почувствовал. Так, чтобы суметь поучаствовать в матче. И третью игру там не такие большие скорости у него были, он просто играл через боль. Но да, его игра очень помогла», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Напомним, сегодня, 30 марта, «Авангард» выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина. Омичи уступили ярославскому «Локомотиву» (0:2) в седьмом матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).