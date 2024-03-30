Реакция нападающего «Спартака» Филина на эффектный сейв кипера «Магнитки» Набокова

В эти минуты в Москве «Спартак» принимает на своей площадке магнитогорский «Металлург». Игра началась в 17:00 по московскому времени. Счёт в серии 3-2 в пользу уральского клуба. При победе «Магнитки» серия 1/4 финала Кубка Гагарина завершится. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
В начале второго периода нападающий «Спартака» Егор Филин прорвался по флангу, убрал защитника и резко бросил с кистей. Голкипер магнитогорцев Илья Набоков выставил ловушку и остановил шайбу.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В данный момент «Магнитка» лидирует со счётом 2:0. На 18-й минуте первого периода нападающий «Металлурга» Роман Канцеров открыл счёт. Ему ассистировали Дмитрий Силантьев и Денис Зернов. В конце второго периода Зернов с передачи Силантьева увеличил преимущество гостей.
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