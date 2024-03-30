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Реакция нападающего «Спартака» Филина на эффектный сейв кипера «Магнитки» Набокова

Реакция нападающего «Спартака» Филина на эффектный сейв кипера «Магнитки» Набокова
Аудио-версия:
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В эти минуты в Москве «Спартак» принимает на своей площадке магнитогорский «Металлург». Игра началась в 17:00 по московскому времени. Счёт в серии 3-2 в пользу уральского клуба. При победе «Магнитки» серия 1/4 финала Кубка Гагарина завершится. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
30 марта 2024, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
3-й период
0 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Канцеров (Силантьев, Зернов) – 17:45 (5x5)     0:2 Зернов (Силантьев) – 37:15 (5x5)     0:3 Михайлис – 49:36 (5x5)    

В начале второго периода нападающий «Спартака» Егор Филин прорвался по флангу, убрал защитника и резко бросил с кистей. Голкипер магнитогорцев Илья Набоков выставил ловушку и остановил шайбу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В данный момент «Магнитка» лидирует со счётом 2:0. На 18-й минуте первого периода нападающий «Металлурга» Роман Канцеров открыл счёт. Ему ассистировали Дмитрий Силантьев и Денис Зернов. В конце второго периода Зернов с передачи Силантьева увеличил преимущество гостей.

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