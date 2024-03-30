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Расписание матчей 1/2 финала Кубка Гагарина

Расписание матчей 1/2 финала Кубка Гагарина
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Сегодня, 30 марта, определились пары 1/2 финала Кубка Гагарина. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящей стадии плей-офф КХЛ.

«Локомотив» (Ярославль) — «Трактор» (Челябинск):

Первый матч — 2 апреля;

Второй матч — 4 апреля;

Третий матч — 6 апреля;

Четвёртый матч — 8 апреля;

Пятый матч (если понадобится) — 10 апреля;

Шестой матч (если понадобится) — 12 апреля;

Седьмой матч (если понадобится) — 14 апреля.

Первые два матча пройдут в Ярославле, затем две встречи будут проведены в Челябинске. Пятая и седьмая игры пройдут в Ярославле, шестая — в Челябинске (если они понадобятся).

«Металлург» (Магнитогорск) — «Автомобилист» (Екатеринбург):

Первый матч — 3 апреля;

Второй матч — 5 апреля;

Третий матч — 7 апреля;

Четвёртый матч — 9 апреля;

Пятый матч (если понадобится) — 11 апреля;

Шестой матч (если понадобится) — 13 апреля;

Седьмой матч (если понадобится) — 15 апреля.

Первые два матча пройдут в Магнитогорске, затем две встречи будут проведены в Екатеринбурге. Пятая и седьмая игры пройдут в Магнитогорске, шестая — в Екатеринбурге (если они понадобятся).

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