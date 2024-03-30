Илья Ковальчук ответил на вопрос, будет ли он продолжать игровую карьеру

40-летний нападающий московского «Спартака» Илья Ковальчук ответил на вопросы о своём будущем. Сегодня, 30 марта, красно-белые выбыли из розыгрыша Кубка Гагарина.

«Моё будущее? Конечно, я понимаю, что я буду делать дальше. Завтра выходной. Это был последний матч в моей карьере? Посмотрим. Время покажет. Ребят, давайте сейчас чуть выдохнем. Я обязательно пообщаюсь с вами чуть позже на все интересующие вас темы.

Интересно ли мне зайти на полноценный сезон? Повторюсь, что я уже ответил на этот вопрос. Давайте, время чуть пройдёт, и на свежую голову будем принимать какие-то решения. Сейчас много эмоций, поэтому хочется отдохнуть», — передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.