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«Спартак» обратился к болельщикам после вылета из Кубка Гагарина

«Спартак» обратился к болельщикам после вылета из Кубка Гагарина
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Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала пост, который адресован болельщикам команды. Сегодня, 30 марта, красно-белые уступили магнитогорскому «Металлургу» со счётом 0:3 в шестом матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и выбыли из розыгрыша Кубка Гагарина.

«Спасибо за вашу поддержку, красно-белые! Не только в сегодняшней игре, но и во всём сезоне! За те эмоции, которые мы переживали вместе!» — говорится в сообщении, которое опубликовано в официальном телеграм-канале «Спартака».

Напомним, в сегодняшней встрече «Магнитка» одержала победу благодаря голам нападающих Романа Канцерова, Дениса Зернова и Никиты Михайлиса. Зернов также отметился результативной передачей, а Дмитрий Силантьев оформил дубль из ассистов.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
30 марта 2024, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
0 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Канцеров (Силантьев, Зернов) – 17:45 (5x5)     0:2 Зернов (Силантьев) – 37:15 (5x5)     0:3 Михайлис – 49:36 (5x5)    

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