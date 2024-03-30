«Спартак» обратился к болельщикам после вылета из Кубка Гагарина

Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала пост, который адресован болельщикам команды. Сегодня, 30 марта, красно-белые уступили магнитогорскому «Металлургу» со счётом 0:3 в шестом матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и выбыли из розыгрыша Кубка Гагарина.
«Спасибо за вашу поддержку, красно-белые! Не только в сегодняшней игре, но и во всём сезоне! За те эмоции, которые мы переживали вместе!» — говорится в сообщении, которое опубликовано в официальном телеграм-канале «Спартака».
Напомним, в сегодняшней встрече «Магнитка» одержала победу благодаря голам нападающих Романа Канцерова, Дениса Зернова и Никиты Михайлиса. Зернов также отметился результативной передачей, а Дмитрий Силантьев оформил дубль из ассистов.
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