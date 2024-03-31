«Сент-Луис» «всухую» проиграл «Сан-Хосе» в домашнем матче НХЛ
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В Сент-Луисе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» потерпел поражение от «Сан-Хосе Шаркс» (0:4).
НХЛ - регулярный чемпионат
31 марта 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
0 : 4
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Задина – 28:30 0:2 Гранлунд (Зеттерлунд, Эклунд) – 32:05 0:3 Канин – 37:58 0:4 Рутта (Штурм) – 56:47
В составе победителей шайбами отметились Филип Задина, Микаэль Гранлунд, Люк Канин и Ян Рутта.
Таким образом, «Шаркс» прервали девятиматчевую серию поражений, набрали 42 очка, однако продолжают замыкать турнирную таблицу Тихоокеанского дивизиона, лишившись даже теоретических шансов на попадание в плей-офф.
«Сент-Луис» остался с 82 очками и идёт пятым в Центральном дивизионе, сохраняя теоретические шансы на продолжение борьбы за Кубок Стэнли.
Напомним, регулярный чемпионат НХЛ завершается в середине апреля.
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