«Сент-Луис» «всухую» проиграл «Сан-Хосе» в домашнем матче НХЛ

В Сент-Луисе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» потерпел поражение от «Сан-Хосе Шаркс» (0:4).

В составе победителей шайбами отметились Филип Задина, Микаэль Гранлунд, Люк Канин и Ян Рутта.

Таким образом, «Шаркс» прервали девятиматчевую серию поражений, набрали 42 очка, однако продолжают замыкать турнирную таблицу Тихоокеанского дивизиона, лишившись даже теоретических шансов на попадание в плей-офф.

«Сент-Луис» остался с 82 очками и идёт пятым в Центральном дивизионе, сохраняя теоретические шансы на продолжение борьбы за Кубок Стэнли.

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ завершается в середине апреля.