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Сент-Луис — Вегас — 1:2 ОТ, обзор матча, Дорофеев забил во втором матче подряд, Бучневич не реализовал буллит, видео

Драма Бучневича. Нереализованный буллит россиянина дорого обошёлся команде
Максим Макаров
«Сент-Луис» — «Вегас» — 1:2 ОТ, обзор матча
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«Сент-Луис» проиграл определяющую встречу в борьбе за плей-офф.

Встреча «Сент-Луиса» и «Вегаса» обещала стать очень напряжённой и горячей, потому что обе команды ещё не решили вопросы с выходом в плей-офф. А перед матчем между командами было всего четыре очка.

«Музыканты» прямо со стартового вбрасывания перевели игру в зону гостей, но забросить быструю шайбу не удалось. Зато через несколько минут это удалось сделать гостям: Павел Дорофеев полез на ворота и был вознаграждён за напористость.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Россиянин забросил во втором матче подряд. «Сент-Луис» мог сравнять счёт до перерыва, однако Кайру не попал в выгоднейшем моменте в пустые ворота.

Во втором периоде команды заставили изрядно поскучать всех болельщиков на арене «Энтерпрайз-центр», потому что опасных моментов почти не было. Можно вспомнить разве что выход один на один Ника Ледди, которого в прорыв отправил Павел Бучневич, но американец не смог распорядиться шансом.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 марта 2024, вторник. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
1 : 2
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Дорофеев (Манта, Уайтклауд) – 05:59     1:1 Саад (Шенн, Кайру) – 54:53     1:2 Маршессо (Карлссон, Теодор) – 60:49    

А вот третий период был обратной противоположностью второму: «Сент-Луису» было уже некуда отступать, так как поражение в основное время изрядно потрепало бы шансы на плей-офф. «Музыканты» создали уйму моментов, среди которых бросок Бучневича в упор с пятака, выход один на один Хейза, перекладина Круга, штанга Шенна. Но на исходе 55-й минуты хозяева всё-таки пробили Томпсона: Шенн выдал блестящую передачу на дальнюю штангу на Саада.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Команды ушли в овертайм, где «блюзмены» получили возможность совершить штрафной бросок, однако Логан Томпсон эффектно парировал попытку Павла Бучневича.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А уже через 30 секунд матч закончился: Джонатан Маршессо вонзил шайбу под перекладину.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Таким образом, «Вегас» одерживает третью победу подряд и продолжает решать задачу по выходу в плей-офф, а вот «Сент-Луис», растранжирив кучу моментов, ставит себя в совсем сложное положение.

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