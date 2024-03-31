«Колорадо» стал вторым клубом Западной конференции, гарантировавшим себе выход в плей-офф
Поделиться
Этой ночью в Денвере (США) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» в сверхрезультативном матче нанёс поражение «Нэшвилл Предаторз» (7:4).
Благодаря этому успеху «лавины» набрали 100 очков и обеспечили себе участие в плей-офф в нынешнем сезоне. «Эвеланш» стали вторым клубом Западной конференции, кому удалось гарантировать себе участие в борьбе за Кубок Стэнли. Ранее это удалось «Даллас Старз». Оба клуба представляют Центральный дивизион и ещё встретятся между собой 8 апреля.
Напомним, регулярный чемпионат НХЛ завершается в середине апреля.
Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас Голден Найтс», который в финале прошлого сезона обыграл в серии «Флориду Пантерз» (4-1).
НХЛ - регулярный чемпионат
31 марта 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
7 : 4
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Смит (Нюквист, Маккэррон) – 03:41 1:1 Друен (Маккиннон, Рантанен) – 05:25 1:2 Янковски (Новак) – 13:02 1:3 Фаббро (Цукер, Шервуд) – 13:43 2:3 Миттельштадт (Маккиннон, Макар) – 16:11 (pp) 2:4 Нюквист (Стастни, Форсберг) – 20:57 3:4 Лехконен (Макар, Друен) – 25:43 (pp) 4:4 Макар – 38:25 (pp) 5:4 Тренин – 39:31 6:4 Маккиннон (Мэнсон, Тэйвз) – 43:38 7:4 Маккиннон (Рантанен) – 56:10
Комментарии
- 31 марта 2024
-
06:31
-
06:28
-
06:18
-
06:10
-
05:59
-
05:35
-
05:29
-
05:14
-
05:02
-
04:50
-
04:46
-
04:43
-
04:22
-
04:13
-
03:52
-
03:47
-
03:02
-
02:31
-
02:15
-
01:56
-
01:37
-
01:29
-
01:16
- 30 марта 2024
-
23:59
-
23:45
-
23:25
-
23:00
-
22:46
-
22:26
-
22:20
-
22:05
-
21:56
-
21:45
-
21:38
-
21:25