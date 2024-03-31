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«Колорадо» стал вторым клубом Западной конференции, гарантировавшим себе выход в плей-офф

«Колорадо» стал вторым клубом Западной конференции, гарантировавшим себе выход в плей-офф
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Этой ночью в Денвере (США) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» в сверхрезультативном матче нанёс поражение «Нэшвилл Предаторз» (7:4).

Благодаря этому успеху «лавины» набрали 100 очков и обеспечили себе участие в плей-офф в нынешнем сезоне. «Эвеланш» стали вторым клубом Западной конференции, кому удалось гарантировать себе участие в борьбе за Кубок Стэнли. Ранее это удалось «Даллас Старз». Оба клуба представляют Центральный дивизион и ещё встретятся между собой 8 апреля.

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ завершается в середине апреля.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас Голден Найтс», который в финале прошлого сезона обыграл в серии «Флориду Пантерз» (4-1).

НХЛ - регулярный чемпионат
31 марта 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
7 : 4
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Смит (Нюквист, Маккэррон) – 03:41     1:1 Друен (Маккиннон, Рантанен) – 05:25     1:2 Янковски (Новак) – 13:02     1:3 Фаббро (Цукер, Шервуд) – 13:43     2:3 Миттельштадт (Маккиннон, Макар) – 16:11 (pp)     2:4 Нюквист (Стастни, Форсберг) – 20:57     3:4 Лехконен (Макар, Друен) – 25:43 (pp)     4:4 Макар – 38:25 (pp)     5:4 Тренин – 39:31     6:4 Маккиннон (Мэнсон, Тэйвз) – 43:38     7:4 Маккиннон (Рантанен) – 56:10    
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