«Колорадо» стал вторым клубом Западной конференции, гарантировавшим себе выход в плей-офф

Этой ночью в Денвере (США) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» в сверхрезультативном матче нанёс поражение «Нэшвилл Предаторз» (7:4).

Благодаря этому успеху «лавины» набрали 100 очков и обеспечили себе участие в плей-офф в нынешнем сезоне. «Эвеланш» стали вторым клубом Западной конференции, кому удалось гарантировать себе участие в борьбе за Кубок Стэнли. Ранее это удалось «Даллас Старз». Оба клуба представляют Центральный дивизион и ещё встретятся между собой 8 апреля.

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ завершается в середине апреля.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас Голден Найтс», который в финале прошлого сезона обыграл в серии «Флориду Пантерз» (4-1).