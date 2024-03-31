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Маккиннон возглавил гонку бомбардиров сезона НХЛ, Кучеров на втором месте

Маккиннон возглавил гонку бомбардиров сезона НХЛ, Кучеров на втором месте
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Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон возглавил гонку бомбардиров нынешнего сезона Национальной хоккейной лиги. В матче с «Нэшвилл Предаторз» форвард оформил дубль и сделал две результативные передачи.

Таким образом, Маккиннон набрал 127 очков в нынешнем сезоне и занимает первое место. На втором месте находится российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров (126). Третье место занимает канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, на счету которого 125 очков.

Отметим, замыкает четвёрку лучших бомбардиров нынешнего сезона НХЛ российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, на счету которого 107 очков.

В следующем матче «Колорадо» встретится с «Коламбус Блю Джекетс», «Тампа» проведёт матч с «Детройт Ред Уингз», а «Эдмонтон» встретится «Сент-Луис Блюз».

Список лучших бомбардиров можно посмотреть здесь, с лидерами снайперской гонки текущего сезона – ознакомиться тут.

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