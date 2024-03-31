«Всё пошло не по плану». Вратарь «Миннесоты» — о голе в пустые ворота в овертайме

Вратарь «Миннесоты» Филип Густавссон прокомментировал поражение от «Вегаса» в овертайме со счётом 1:2. Тренерский штаб «Уайлд» решил заменить игрока четвёртым полевым в дополнительное время, но «Миннесота» пропустила шайбу и по правилам НХЛ не получила очков за матч.
«Нам нужны были все два очка. Мы не могли быть довольными лишь одним результативным баллом. К сожалению, всё пошло не по нашему плану. Но что есть, то есть», — цитирует Густавссона пресс-служба клуба.
За девять матчей до конца регулярного чемпионата «Миннесота» отстаёт от зоны плей-офф на восемь очков. В следующем матче «Миннесота» на своей площадке примет «Оттаву» 3 апреля. Напомним, в прошлом сезоне «Миннесота» попала в плей-офф, где в первом раунде уступила «Далласу» в шести матчах.
- 31 марта 2024
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