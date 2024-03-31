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«Всё пошло не по плану». Вратарь «Миннесоты» — о голе в пустые ворота в овертайме

«Всё пошло не по плану». Вратарь «Миннесоты» — о голе в пустые ворота в овертайме
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Вратарь «Миннесоты» Филип Густавссон прокомментировал поражение от «Вегаса» в овертайме со счётом 1:2. Тренерский штаб «Уайлд» решил заменить игрока четвёртым полевым в дополнительное время, но «Миннесота» пропустила шайбу и по правилам НХЛ не получила очков за матч.

«Нам нужны были все два очка. Мы не могли быть довольными лишь одним результативным баллом. К сожалению, всё пошло не по нашему плану. Но что есть, то есть», — цитирует Густавссона пресс-служба клуба.

За девять матчей до конца регулярного чемпионата «Миннесота» отстаёт от зоны плей-офф на восемь очков. В следующем матче «Миннесота» на своей площадке примет «Оттаву» 3 апреля. Напомним, в прошлом сезоне «Миннесота» попала в плей-офф, где в первом раунде уступила «Далласу» в шести матчах.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 марта 2024, суббота. 22:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
1 : 2
Т
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Капризов (Болди, Фэйбер) – 36:44 (pp)     1:1 Амадио (Стивенсон, Мартинес) – 53:43     1:2 Маршессо (Карлссон) – 63:30    
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