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Игроки «Бостона» 10 раз блокировали броски Овечкина в матче с «Вашингтоном»

Игроки «Бостона» 10 раз блокировали броски Овечкина в матче с «Вашингтоном»
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Этой ночью в Вашингтоне прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Бостон Брюинз» (2:3 Б).

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не смог отметиться результативными баллами, проведя на площадке 21 минуту и 55 секунд, из них 7минут и 36 секунд при игре в большинстве. Россиянин нанёс три броска в створ, один бросок прошёл мимо ворот и целых 10 бросков Овечкина заблокировали игроки «Бостона». При этом четыре заблокированных броска пришлись на овертайм.

Три броска заблокировал защитник Брэндон Карло, два — защитник Чарли Макэвой, и по одному броску заблокировали защитники Эндрю Пик и Хампус Линдхольм, форварды Чарли Койл, Брэд Маршан и Трент Фредерик.

Также российский нападающий не реализовал потенциально победный послематчевый буллит.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 марта 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 3
Б
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Линдхольм (Заха, Пастрняк) – 18:47     1:1 Сгарбосса (Дженсен, Дауд) – 21:20     1:2 Бичер – 22:22     2:2 Карлсон (Пасиоретти, Строум) – 34:03 (pp)     2:3 Шаттенкирк – 65:00    

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