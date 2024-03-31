Щитов рассказал, в чём преимущество «Трактора» над «Локомотивом» в серии 1/2 финала

Хоккейный эксперт Никита Щитов поделился ожиданиями от полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Трактором» и «Локомотивом». Специалист считает, что победителем серии окажутся челябинцы и перечислил их преимущества над ярославцами.

«Думаю, что будет очень интересная серия. У «Трактора» был продолжительный перерыв, и команде нужно будет вкатиться. «Локомотив» находится в тонусе, но провёл все семь матчей серии – будет тяжеловато. Я считаю, что в финал должен будет пройти «Трактор».

В чём преимущество «Трактора» над «Локомотивом»? В хорошей командой игре. У «Трактора» духовитый, сплочённый коллектив. Все друг за друга. Если надо дерутся, не дают партнёров в обиду. Также «Трактор» хорошо реализовывает моменты, несмотря на небольшое количество бросков. Кроме того, строгая игра в обороне и колоссальное самопожертвование, команда ловит на себя шайбы и много блокирует бросков. Всё это должно вылиться в результат. Плюс вернутся травмированные игроки. Сила «Трактора» – в командных действиях», — цитирует Щитова «РБ Спорт».

Напомним, «Трактор» во втором раунде плей-офф обыграл московское «Динамо» в четырёх матчах. Ярославский «Локомотив» затянул серию с «Авангардом», но всё-таки оказался сильнее в седьмом матче серии. Первый матч серии с «Трактором» пройдёт 2 апреля в Ярославле.