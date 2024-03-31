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Борис Майоров рассказал, чего не хватило «Спартаку» в нынешнем сезоне КХЛ

Борис Майоров рассказал, чего не хватило «Спартаку» в нынешнем сезоне КХЛ
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Трёхкратный чемпион СССР в составе «Спартака» Борис Майоров рассказал об итогах сезона для красно-белых и заявил, что столичной команде не хватило жёстких защитников.

«Безусловно, итоги сезона для „Спартака“ можно рассматривать в позитивном ключе. Во-первых, по содержанию игры, за редким исключением, „Спартак“ играл со своим почерком. Очень неплохо поставлена командная игра, но не хватает некоторых деталей. С моей точки зрения, не помешало бы иметь пару хороших защитников-разрушителей», — приводит слова Майорова ТАСС.

Напомним, вчера, 30 марта, состоялся шестой матч четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Спартаком» и магнитогорским «Металлургом». «Магнитка» одержала победу со счётом 3:0 и выбила красно-белых из розыгрыша Кубка Гагарина. В регулярке красно-белые заняли четвёртое место в таблице Запада.

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