Макдэвид стал первым игроком НХЛ с 2006 года, кто отдал 96 передач в сезоне

Сегодня, 31 марта, «Эдмонтон Ойлерз» на своей площадке уступил «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) завершилась со счётом 6:1 (3:0, 2:0, 1:1).

В составе «Эдмонтона» Коннор Макдэвид забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу. Таким образом, на счету канадского форварда в нынешнем сезоне стало 96 результативных передач.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Макдэвид стал первым игроком НХЛ с 2006 года, кто отдал 96 передач в одном сезоне. В том сезоне таким достижением отметился Джо Торнтон.

После 72 матчей «Эдмонтон» занимает пятое место в Западной конференции с 94 очками. Следующий матч «Эдмонтон» проведёт в гостях с «Сент-Луис Блюз»