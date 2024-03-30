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Гонка бомбардиров НХЛ, кто выиграет Арт Росс Трофи, Кучеров на первом месте, кто его конкуренты, как играет Макдэвид

НХЛ не видела подобного в XXI веке! Макдэвид сделал исторический ход в гонке бомбардиров
Сергей Емельянов
Макдэвид сделал исторический ход
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Никита Кучеров всё ещё удерживается на первом месте, но плотность в топ-3 зашкаливает.

Прошлой ночью у «Тампа-Бэй Лайтнинг» и её главного лидера российского нападающего Никиты Кучерова был заслуженный выходной, тогда как его основные конкуренты по гонке бомбардиров НХЛ выходили на лёд. «Колорадо Эвеланш» с Натаном Маккинноном в составе на домашней площадке принимал «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:3 Б), а «Эдмонтон Ойлерз» с Конном Макдэвидом встречался с «Лос-Анджелес Кингз» (4:1). Эти встречи сложились по-разному для двух канадских феноменов.

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Капитан «нефтяников» сделал мощнейший ход в гонке бомбардиров, отметившись 3 (1+2) результативными действиями. Пятикратный обладатель «Арт Росс Трофи» открыл счёт на шестой минуте первого периода, после чего оформил ассистентский дубль. Первое очко в матче позволило Макдэвиду стать третьим игроком в нынешнем сезоне НХЛ, которому удалось добраться до планки в 120 очков в этом регулярном чемпионате.

ИгрокМатчиОчкиСколько осталось сыграть
1Кучеров71124 (42+82)10
2Маккиннон73123 (45+78)9
3Макдэвид69122 (27+95)11

Канадский нападающий стал первым игроком НХЛ в XXI веке, которому удалось в трёх подряд сезонах добраться до отметки в 120 очков. В позапрошлом сезоне Макдэвид набрал 123 очка, в прошлом — 153, а в этом на его счету уже 122 очка за 11 матчей до завершения гладкой части сезона. Последним игроком в истории лиги с тремя подряд сезонами со 120+ очков был Уэйн Гретцки, которому это достижение покорилось в сезонах-1989/1992.

При этом стоит заметить, что серия Гретцки на самом деле в те времена составила 13 сезонов со 120+ очками (1979-1992). Лучшему бомбардиру в истории НХЛ принадлежит рекорд лиги по продолжительности данной серии. Макдэвид же вчера стал седьмым игроком в истории НХЛ как минимум с тремя сезонами кряду со 120+ очками. В этот пул хоккеистов также входят Ги Лефлёр (5, 1975/1976–1979/1980, «Монреаль»), Фил Эспозито (5, 1970/1971–1974/1975, «Бостон»), Марио Лемье (3, 1987/1988–1989/1990, «Питтсбург»), Пол Коффи (3, 1983/1984–1985/1986, «Эдмонтон») и Марсель Дионн (3, 1978/1979–1980/1981, «Лос-Анджелес»).

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Благодаря тому, что Коннор добрался до отметки в 120 очков, вчера был зафиксирован и ещё один исторический момент в НХЛ. Впервые с 1996 года сразу трём игрокам в одном регулярном чемпионате удалось выбить 120+ очков. 28 лет назад гонку бомбардиров выиграл набравший 161 очко Лемье, а следом расположились Яромир Ягр (149) и Джо Сакик (120). С тех пор подобного не происходило.

Но что бросается в глаза, если смотреть на показатели Лемье, Ягра и Сакика. 28 лет назад отрыв первого места от третьего составил 41 (!) очко. Сейчас же конкуренция за «Арт Росс» происходит на абсолютно запредельном уровне. По итогам вчерашнего игрового дня трое лидеров укладываются в двухочковый интервал. А ведь вполне могло установиться даже двоевластие. Это произошло бы в том случае, если бы нападающий «лавин» не лишился результативного действия во встрече с «Рейнджерс».

За семь минут до конца основного времени матча шайба оказалась в воротах голкипера «синерубашечников» Игоря Шестёркина. Казалось, что Натан Маккиннон продлил свою нереальную серию с очками на домашнем льду до 36 матчей со старта сезона. Но после просмотра оказалось, что шайба влетела в ворота после акцентированного движения со стороны защитника гостей Райана Линдгрена, вследствие чего статистики НХЛ записали гол на Девона Тэйвза, а с Натана сняли голевую передачу. Так были оборваны 35-матчевая результативная серия Маккиннона на домашнем льду и 19-матчевая серия с набранными очками вообще.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Таким образом, Кучеров удержал единоличное первое место в бомбардирском споре, но занимающий третью строчку Макдэвид теперь отстаёт от россиянина всего на два очка, имея ещё и матч в запасе. В ночь на 30 марта положение в топ-3 гонки бомбардиров НХЛ изменений не претерпело, а уже на следующий игровой день противостояние россиянина и двух канадцев возобновится с новой силой. По большому счёту все три команды уже могут не сомневаться в своём участии в предстоящем плей-офф, а значит, обеспечить своему лидеру победу в очень престижной индивидуальной номинации будет их главной задачей на концовку регулярки.

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