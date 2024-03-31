Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Колорадо» Ничушкин пропустит матч с «Коламбусом»

Нападающий «Колорадо» Ничушкин пропустит матч с «Коламбусом»
Комментарии

Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин не сыграет в матче с «Коламбус Блю Джекетс» из-за повреждения нижней части тела. Об этом сообщает CBC Sports. Встреча состоится 2 апреля и начнётся в 2:00 мск.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 апреля 2024, вторник. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Не начался
Колорадо Эвеланш
Денвер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ничушкин пропустит начало трёхматчевой выездной серии «Колорадо». У него есть шансы выйти на лёд с «Миннесотой Уйалд» (5 апреля) и «Эдмонтон Олйерз» (6 апреля). Отметим, что Валерий также пропустил матч с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:3 Б).

Напомним, всего в нынешнем сезоне на счету Ничушкина 50 (26+24) очков в 48 встречах. До повторения личного рекорда по очкам (52 в сезоне-2021/2022) осталось набрать два балла.

«Колорадо Эвеланш» набрал 100 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице Западной конференции.

Материалы по теме
Голкипер Георгиев высказался об игре Ничушкина после возвращения из Программы помощи
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android