Нападающий «Колорадо» Ничушкин пропустит матч с «Коламбусом»

Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин не сыграет в матче с «Коламбус Блю Джекетс» из-за повреждения нижней части тела. Об этом сообщает CBC Sports. Встреча состоится 2 апреля и начнётся в 2:00 мск.

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 02 апреля 2024, вторник. 02:00 МСК Коламбус Блю Джекетс Коламбус Не начался Колорадо Эвеланш Денвер Кто победит в основное время? П1 X П2

Ничушкин пропустит начало трёхматчевой выездной серии «Колорадо». У него есть шансы выйти на лёд с «Миннесотой Уйалд» (5 апреля) и «Эдмонтон Олйерз» (6 апреля). Отметим, что Валерий также пропустил матч с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:3 Б).

Напомним, всего в нынешнем сезоне на счету Ничушкина 50 (26+24) очков в 48 встречах. До повторения личного рекорда по очкам (52 в сезоне-2021/2022) осталось набрать два балла.

«Колорадо Эвеланш» набрал 100 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице Западной конференции.